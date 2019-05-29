2019-05-29T06:45:10+03:00
Общество

В Ижевске прошел митинг, посвященный Дню пограничника

Собрали для вас небольшой фоторепортаж
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске, 28 мая, в Сквере Побед у Монумента боевой и трудовой славы состоялся митинг в честь Дня пограничника. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Пограничные войска – это навсегда. Бывших пограничников не бывает. На самом деле, наверное, вся служба тяжела, но пограничная – она особенная, так как люди всегда находятся в зоне риска, на страже. Уважаемые друзья! Вас всех искренне поздравляю от имени Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова и Правительства республики с праздником. Желаю вашим семьям почаще видеть вас дома и встречать с улыбкой, а нам всем - мирного неба! Спасибо вам за вашу службу! С праздником, - приветствовал Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ветераны пограничных войск возложили цветы к Вечному огню и торжественным маршем прошли по улицам города. После этого в парке им. Кирова состоялся праздничный концерт.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Ленина в Ижевске установят дорожные знаки. А также еще несколько изменений на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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