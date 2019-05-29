На улице Ленина в Ижевске установят дорожные знаки

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-29T11:05:12+03:00

А также еще некоторые изменения на улицах города

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Ленина установят несколько дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Место стоянки», «Способ постановки транспортного средства на стоянку» по ул. Ленина на участке от ул. Удмуртская до ул. Пушкинская, - сообщает пресс-служба.

Также через улицу Грибоедова в районе дома №30 а установят знак «Пешеходный переход» и нанесут разметку. Знак «Движение направо» появится на перекрестке улиц Азина и пер. Ижевский.

Все дорожные знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Почему французы никогда не женятся на любительнице косметики? Зачем свадебная церемония в Париже длится час? И сколько стоит подготовка к свадьбе? Это и многое другое мы узнали от жительницы Ижевска, которая нашла свою любовь далеко от родины.

- Кажется, что несколько строек на набережной Ижевска скоро впишутся в интерьер. Но нет. Рассказываем, когда откроются заведения и что будет со зданием бывшего индустриального техникума.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU