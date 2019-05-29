2019-05-29T11:44:47+03:00
Общество

Белый медведь показал, как делает «лунную походку»

И получилось не хуже, чем у Майкла Джексона
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Белый медведь из зоопарка Ижевска показал, как умеет делать «лунную походку». Судя по всему, мишка начал танцевать под музыку, что постоянно играет в зоопарке.

Попеременно переставляя лапки, он в такт качал головой. И, знаете, получилось даже не хуже, чем у Майкла Джексона.

Кстати, вживую посмотреть на этих милых созданий можно каждый день с 09:00 до 21:00.

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Лунная походка от белого медведя в зоопарке Ижевска.03.05.2019 белый медведь ждёт еду

ИСТОЧНИК KP.RU

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