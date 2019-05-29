Полная коллекция купальников фигуристки Елизаветы Туктамышевой

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-29T12:39:12+03:00

Глядя на них, понимаешь, что красоту спортсмены показывают не только на льду

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Горячий сезон вот-вот начнется и многие спортсмены (особенно зимних видов спорта) отправляются в жаркие страны, чтобы набраться сил. Так поступила и фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.

Фото: @liza_tuktik

Вместе со своим молодым человеком они вдоволь насладились Кипром. А пользователи социальных сетей смогли оценить прелести спортсменки. Мы решили собрать всю коллекцию купальников фигуристки, и да, вкус у нее отменный!

Фото: @liza_tuktik

Фото: @liza_tuktik

Фото: @liza_tuktik

Фото: @liza_tuktik

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ИСТОЧНИК KP.RU