Полная коллекция купальников фигуристки Елизаветы Туктамышевой
Горячий сезон вот-вот начнется и многие спортсмены (особенно зимних видов спорта) отправляются в жаркие страны, чтобы набраться сил. Так поступила и фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.
Фото: @liza_tuktik
Вместе со своим молодым человеком они вдоволь насладились Кипром. А пользователи социальных сетей смогли оценить прелести спортсменки. Мы решили собрать всю коллекцию купальников фигуристки, и да, вкус у нее отменный!
Фото: @liza_tuktik
Фото: @liza_tuktik
Фото: @liza_tuktik
Фото: @liza_tuktik
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»