В Ижевске планируют увеличить штрафы за несоблюдение дизайн-кода

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-29T13:45:49+03:00

По мнению муниципальной милиции, штрафы сейчас мизерные

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В Ижевске могут повысить штрафы за несоблюдение дизайн-кода (единого вида вывесок). Как сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии, с таким предложением вышли представители постоянной комиссии от администрации Ижевска.

По словам начальника управления муниципальной милиции, штрафы, установленные законодательством, для крупных бизнесменов не являются причиной приводить свои информационные вывески в соответствие с установленными требованиями.

- Но любые санкции должны сопровождаться разъяснительной работой. Чтобы еще до изготовления вывески предприниматель понимал, какой она должна быть, чтобы не противоречить законодательству, - прокомментировала руководитель постоянной комиссии по общественной безопасности госсовета Удмуртии Елена Дербилова.

Предложение взято постоянной комиссией в работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU