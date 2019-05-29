В Ижевске планируют увеличить штрафы за несоблюдение дизайн-кода
В Ижевске могут повысить штрафы за несоблюдение дизайн-кода (единого вида вывесок). Как сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии, с таким предложением вышли представители постоянной комиссии от администрации Ижевска.
По словам начальника управления муниципальной милиции, штрафы, установленные законодательством, для крупных бизнесменов не являются причиной приводить свои информационные вывески в соответствие с установленными требованиями.
- Но любые санкции должны сопровождаться разъяснительной работой. Чтобы еще до изготовления вывески предприниматель понимал, какой она должна быть, чтобы не противоречить законодательству, - прокомментировала руководитель постоянной комиссии по общественной безопасности госсовета Удмуртии Елена Дербилова.
Предложение взято постоянной комиссией в работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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