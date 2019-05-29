В Ижевске назначили начальника Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации
В Ижевске на должность начальника Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города назначили Катрину Селезневу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
К своим обязанностям Катрина Селезнева приступит 29 мая.
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СПРАВКА «КП»
Селезнева Катрина Валерьевна родилась 1 июля 1978 года в Сарапуле.
В 2001 году окончила Ижевский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Работала в Региональной общественной организации «Федерация бильярдного спорта Удмуртии», занимала руководящие должности в коммерческих организациях - ООО «Фора-Бильярд», ООО «Спорт Стар», ООО «Проект Строй».
В 2010-2019 годах - директор спортивной школы «Нефтяник».
С 29.05.2019 года - начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска.
В 2013 году награждена Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город Ижевск».
ИСТОЧНИК KP.RU
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