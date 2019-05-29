В Ижевске назначили начальника Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-29T11:27:57+03:00

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В Ижевске на должность начальника Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города назначили Катрину Селезневу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К своим обязанностям Катрина Селезнева приступит 29 мая.

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СПРАВКА «КП»

Селезнева Катрина Валерьевна родилась 1 июля 1978 года в Сарапуле.

В 2001 году окончила Ижевский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Работала в Региональной общественной организации «Федерация бильярдного спорта Удмуртии», занимала руководящие должности в коммерческих организациях - ООО «Фора-Бильярд», ООО «Спорт Стар», ООО «Проект Строй».

В 2010-2019 годах - директор спортивной школы «Нефтяник».

С 29.05.2019 года - начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска.

В 2013 году награждена Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город Ижевск».

ИСТОЧНИК KP.RU