На перекресте улиц Горького-Кирова в Ижевске парализовано движение
В Ижевске на перекрестке улиц Горького-Кирова произошло ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
- Столкнулись фура и трамвай, большая пробка, - сообщается в группе ИГГС.
Нет движения трамваев №№1, 4, 7, 10 маршрутов на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов.
Движение организовано:
№1 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
№4 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
№7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;
№10 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева.
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ДТП в Ижевске столкнулись трамвай и фура.Автор: Дмитрий Анисимов
ИСТОЧНИК KP.RU
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