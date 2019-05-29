2019-05-29T16:33:21+03:00
Происшествия

На перекресте улиц Горького-Кирова в Ижевске парализовано движение

Там произошло ДТП
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске на перекрестке улиц Горького-Кирова произошло ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

- Столкнулись фура и трамвай, большая пробка, - сообщается в группе ИГГС.

Нет движения трамваев №№1, 4, 7, 10 маршрутов на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов.

Движение организовано:

№1 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

№4 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

№7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;

№10 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

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ДТП в Ижевске столкнулись трамвай и фура.Автор: Дмитрий Анисимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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