Подрядчики устранят замечания по гарантийным дорогам Удмуртии к 31 мая
31 мая – крайний срок, чтобы подрядчики исправили нарушения по гарантийным дорогам. В Ижевске в прошлом году отремонтировали 43 участка по программе «Безопасные и качественные дороги». Из них нет замечаний только к девяти улицам. На 25 дорогах дефекты незначительные. На трех участках проблемы устранят к 1 июня, а на четырех – к 6 июня. На улицах 10 лет Октября и Ижевск-оранжерейный комплекс работы закончатся 15 июня.
На совещании в Миндортрансе Удмуртии отметили работу администрации Глазова. Там уже устранили дефекты на 36 дорогах из 44. Серьезных претензий к работе подрядчиков в Глазове не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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