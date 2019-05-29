Подрядчики устранят замечания по гарантийным дорогам Удмуртии к 31 мая

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-29T15:53:00+03:00

К улице 10 лет Октября было очень много претензий Фото: Архив КП

В Ижевске нет нареканий только по 9 участкам

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31 мая – крайний срок, чтобы подрядчики исправили нарушения по гарантийным дорогам. В Ижевске в прошлом году отремонтировали 43 участка по программе «Безопасные и качественные дороги». Из них нет замечаний только к девяти улицам. На 25 дорогах дефекты незначительные. На трех участках проблемы устранят к 1 июня, а на четырех – к 6 июня. На улицах 10 лет Октября и Ижевск-оранжерейный комплекс работы закончатся 15 июня.

На совещании в Миндортрансе Удмуртии отметили работу администрации Глазова. Там уже устранили дефекты на 36 дорогах из 44. Серьезных претензий к работе подрядчиков в Глазове не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU