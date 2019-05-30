16 лошадей с ипподрома Ижевска продадут на торгах

СЕГОДНЯ 06:12 2019-05-30T06:12:53+03:00

Среди них есть кобылки и жеребцы

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Ипподром Ижевска распродает на торгах 16 лошадей. Как говорится в документах на официальном сайте информации о проведении торгов, БУ «Государственная заводская конюшня Удмуртская с ипподромом» проводит торги с одобрения министерства сельского хозяйства Удмуртии.

На продажу выставлены 12 жеребцов, две кобылы и три мерина (кастрированные жеребцы). Если смотреть по стоимости, то самый дорогой ценник у кобылы тракен-рысистой помеси Ли-лу (85 тысяч рублей). Это девочка серо-белой расцветки, на которой тренируются относительно опытные всадники, нарабатывающие прыжковый опыт.

Ли-лу. Фото: www.koni18.ru

Чуть меньше просят за жеребца тракенеской породы Поттера. Это вороной конь в самом расцвете сил – 83 тысячи рублей.

Поттер. Фото: www.koni18.ru

Меньше всего стоят два жеребца: Шорох (русская рысистая порода) и Грозный (вятская порода). За каждого из них просят по 51 тыс. руб.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия», заявки на участие в торгах принимаются до 10.00 1 июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU