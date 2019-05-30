16 лошадей с ипподрома Ижевска продадут на торгах
Ипподром Ижевска распродает на торгах 16 лошадей. Как говорится в документах на официальном сайте информации о проведении торгов, БУ «Государственная заводская конюшня Удмуртская с ипподромом» проводит торги с одобрения министерства сельского хозяйства Удмуртии.
На продажу выставлены 12 жеребцов, две кобылы и три мерина (кастрированные жеребцы). Если смотреть по стоимости, то самый дорогой ценник у кобылы тракен-рысистой помеси Ли-лу (85 тысяч рублей). Это девочка серо-белой расцветки, на которой тренируются относительно опытные всадники, нарабатывающие прыжковый опыт.
Ли-лу. Фото: www.koni18.ru
Чуть меньше просят за жеребца тракенеской породы Поттера. Это вороной конь в самом расцвете сил – 83 тысячи рублей.
Поттер. Фото: www.koni18.ru
Меньше всего стоят два жеребца: Шорох (русская рысистая порода) и Грозный (вятская порода). За каждого из них просят по 51 тыс. руб.
Как сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия», заявки на участие в торгах принимаются до 10.00 1 июня 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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