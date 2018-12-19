Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей

19 Дек. 15:14 2018-12-19T15:58:24+03:00

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Для восстановления ижевского ипподрома потребуется около 20 миллионов рублей. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Вопрос о восстановлении ипподрома подняли на пресс-конференции 19 декабря. По словам Ольги Абрамовой конюшни находятся в очень плачевном состоянии. Их необходимо восстановить в первую очередь. В ремонте нуждаются манеж и левады, которые есть в конюшне. Сегодня они освещаются в недостаточном объеме, а лошади травмируют свои ноги. Еще в планах восстановить круг ипподрома и трибуны.

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