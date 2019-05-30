134 двора и 93 общественных пространства в Удмуртии восстановят в 2019 году
134 двора и 93 общественных пространств в Удмуртии приведут в порядок в 2019 году. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) по федеральной программе «Комфортная городская среда» выделили 465 миллионов рублей.
- Помимо Центральной площади мы говорим про парк на улице Оружейника Драгунова, сквер Калашникова, Рябиновый сквер на улице 9 Января и сквер Школьный, около ДШИ №9. Это точно то, что сделаем в этом году. Особенно мне нравится проект, который разработали для парка Оружейника Драгунова, - сообщил Александр Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов о нелепости вывесок в Ижевске, сроках окончания строительства 50-метрового бассейна и возможности записаться к врачу не по месту жительства
А что глава Удмуртии рассказал на счет ремонта на Центральной площади, вы можете узнать в нашей записи. Начало вопроса - 1 минута 10 секунда.
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Все водители боялись этого момента, но он настал! Цены на бензин начали тихонько повышаться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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