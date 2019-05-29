Цены на некоторые марки бензина в Ижевске повысились
В Ижевске средние цены на некоторые марки бензина повысились. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
- С 20 по 27 мая зафиксировано повышение цен на бензин АИ-92 (+0,07) и АИ-95 (+0,11), - сообщает пресс-служба Удмуртстата.
Средние цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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