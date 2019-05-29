2019-05-29T17:42:51+03:00
Общество

Цены на некоторые марки бензина в Ижевске повысились

Данные предоставлены с 20 по 27 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске средние цены на некоторые марки бензина повысились. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

- С 20 по 27 мая зафиксировано повышение цен на бензин АИ-92 (+0,07) и АИ-95 (+0,11), - сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Средние цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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