Удмуртия поддержала повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-30T08:55:16+03:00

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Удмуртия поддержала инициативу общественного движения «Трезвая Россия» о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Это будет одним из пунктов в борьбе с «наливайками». Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), сейчас это зараза, с которой нужно бороться как можно быстрее.

- Это псевдо-предприниматели, которые наживаются на спаивании! Были факты, что и «фунфырики» продавали. Предприниматели, не рассчитывайте на поддержку. Вы знаете, чем занимаетесь и это не бизнес. Если не хватает интеллекта, занимайтесь этим, но не в Удмуртии, - сказал Александр Бречалов.

Удмуртия вышла с инициативой в Государственную Думу России о расширении полномочий региона в части контроля розничной продажи алкоголя. И вносятся коррективы в республиканское законодательство.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о нелепости вывесок в Ижевске, сроках окончания строительства 50-метрового бассейна и возможности записаться к врачу не по месту жительства 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU