«Теперь это их машина»: пчелы атаковали автомобиль ижевчанина

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-30T07:58:55+03:00

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В социальных сетях появилась фотография, как рой пчел атаковал автомобиль жителя Ижевска. Стая разместилась около левой передней фары и, судя по всему, не собиралась покидать насиженное место.

- Прямо сейчас на Берша 21, дикие пчелы атаковали машину. Вот водителю не повезло, - пишет пользователь.

Такое явление вызвало бурю эмоций среди комментаторов.

- Это уже не его машина, - пишет один.

- Машина Винни-Пуха, - говорит другой.

Комментировали, что сам рой не опасен и нужно стряхнуть матку, чтобы все улетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU