«Теперь это их машина»: пчелы атаковали автомобиль ижевчанина
В социальных сетях появилась фотография, как рой пчел атаковал автомобиль жителя Ижевска. Стая разместилась около левой передней фары и, судя по всему, не собиралась покидать насиженное место.
- Прямо сейчас на Берша 21, дикие пчелы атаковали машину. Вот водителю не повезло, - пишет пользователь.
Такое явление вызвало бурю эмоций среди комментаторов.
- Это уже не его машина, - пишет один.
- Машина Винни-Пуха, - говорит другой.
Комментировали, что сам рой не опасен и нужно стряхнуть матку, чтобы все улетели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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