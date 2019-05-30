2019-05-30T10:22:19+03:00
Общество

Неравнодушные ижевчане спасли ежика от наезда машин

Он выбежал на проезжую часть
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Неравнодушные жители Ижевска спасли ежика от наезда машин. В соцсетях опубликовано видео спасения.

- Он бегал по дороге напротив стройки по улице Пушкинская. Остановилась машина, девушка с молодым человеком пытались взять его голыми руками, но у них ничего не получалось. У меня был бумажный пакет, в который его и завернул. Потом отнёс его подальше от дороги в сторону частного сектора и выпустил в траву, - рассказал один из спасителей ежика Максим.

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В Ижевске неравнодушные жители спасли ежика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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