Неравнодушные ижевчане спасли ежика от наезда машин
Неравнодушные жители Ижевска спасли ежика от наезда машин. В соцсетях опубликовано видео спасения.
- Он бегал по дороге напротив стройки по улице Пушкинская. Остановилась машина, девушка с молодым человеком пытались взять его голыми руками, но у них ничего не получалось. У меня был бумажный пакет, в который его и завернул. Потом отнёс его подальше от дороги в сторону частного сектора и выпустил в траву, - рассказал один из спасителей ежика Максим.
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В Ижевске неравнодушные жители спасли ежика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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