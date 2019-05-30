Неравнодушные ижевчане спасли ежика от наезда машин

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-30T10:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные жители Ижевска спасли ежика от наезда машин. В соцсетях опубликовано видео спасения.

- Он бегал по дороге напротив стройки по улице Пушкинская. Остановилась машина, девушка с молодым человеком пытались взять его голыми руками, но у них ничего не получалось. У меня был бумажный пакет, в который его и завернул. Потом отнёс его подальше от дороги в сторону частного сектора и выпустил в траву, - рассказал один из спасителей ежика Максим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Белый медведь показал, как делает «лунную походку».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/711839" frameborder="0"></iframe> В Ижевске неравнодушные жители спасли ежика.

ИСТОЧНИК KP.RU