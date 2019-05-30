2019-05-30T13:39:57+03:00
Происшествия

На улице 10 лет Октября в Ижевске столкнулись четыре машины

Виновник ДТП был пьян
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/udmurtiya18rusФото: vk.com/udmurtiya18rus
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице 10 лет Октября около 04:10 столкнулись четыре машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Пьяный (1,37 мг/л) 28-летний водитель машины «Фольксваген» врезался в машины «Фольксваген-Поло», которой управлял 21-летний молодой человек, «Шевроле-Круз» под управлением 31-летнего мужчины и ВАЗ-2107, за рулем которой была 57-летняя женщина, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП получили травмы водитель машины «Фольксваген-Поло», водитель ВАЗ-2107, 26-летний пассажир «Фольксваген».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Очевидцы: жесткое ДТП произошло в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы в Удмуртии сохранятся до вечера
Видео: каракал с таким аппетитом ест траву, что и вы захотите
Строительство нового онкоцентра планируется в Ижевске
Блогер рассказал все тайны заброшенной «психушки» в Ижевске
В Ижевске разыскивают 84-летнего пенсионера
Ремонтом 12 фасадов займутся в Ижевске
Почти 300 кг яблок уничтожили в Удмуртии
Неравнодушные ижевчане спасли ежика от наезда машин
Участок дороги Ижевск - аэропорт перекроют
Две жительницы Удмуртии обманным путем получили материнский капитал
Из-за издевательств матери в Удмуртии маленькая девочка со своим братиком ушла из дома
«Теперь это их машина»: пчелы атаковали автомобиль ижевчанина
Елена Исинбаева назвала Загитову своей любимой спортсменкой
Удмуртия поддержала повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
134 двора и 93 общественных пространства в Удмуртии восстановят в 2019 году
16 лошадей с ипподрома Ижевска продадут на торгах
Очевидцы: на улице Промышленной в Ижевске произошло жесткое ДТП
Цены на некоторые марки бензина в Ижевске повысились
Житель Удмуртии задержан за ложное сообщение о хищении машины
На перекресте улиц Горького - Кирова в Ижевске парализовано движение