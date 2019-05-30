На улице 10 лет Октября в Ижевске столкнулись четыре машины

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-30T13:39:57+03:00

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В Ижевске на улице 10 лет Октября около 04:10 столкнулись четыре машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Пьяный (1,37 мг/л) 28-летний водитель машины «Фольксваген» врезался в машины «Фольксваген-Поло», которой управлял 21-летний молодой человек, «Шевроле-Круз» под управлением 31-летнего мужчины и ВАЗ-2107, за рулем которой была 57-летняя женщина, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП получили травмы водитель машины «Фольксваген-Поло», водитель ВАЗ-2107, 26-летний пассажир «Фольксваген».

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ИСТОЧНИК KP.RU