На улице 10 лет Октября в Ижевске столкнулись четыре машины
В Ижевске на улице 10 лет Октября около 04:10 столкнулись четыре машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Пьяный (1,37 мг/л) 28-летний водитель машины «Фольксваген» врезался в машины «Фольксваген-Поло», которой управлял 21-летний молодой человек, «Шевроле-Круз» под управлением 31-летнего мужчины и ВАЗ-2107, за рулем которой была 57-летняя женщина, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП получили травмы водитель машины «Фольксваген-Поло», водитель ВАЗ-2107, 26-летний пассажир «Фольксваген».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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