Очевидцы: на улице Промышленной в Ижевске произошло жесткое ДТП

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-29T18:02:36+03:00

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В Ижевске, 29 мая, вечером на улице Промышленная столкнулись две машины. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

- Жесткая авария на Промышленной. Один человек погиб. Подробности неизвестны, - написали в одной из групп в соцсети.

Подробности ДТП выясняются. Как видно по фото, один человек действительно погиб.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU