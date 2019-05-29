Очевидцы: на улице Промышленной в Ижевске произошло жесткое ДТП
В Ижевске, 29 мая, вечером на улице Промышленная столкнулись две машины. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
- Жесткая авария на Промышленной. Один человек погиб. Подробности неизвестны, - написали в одной из групп в соцсети.
Подробности ДТП выясняются. Как видно по фото, один человек действительно погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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