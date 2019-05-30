2019-05-30T13:41:40+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают 84-летнего пенсионера

Мужчина страдает потерей памяти
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают Барышникова Вениамина Павловича 84 лет. Он ушел из дома по улице Школьной 29 мая в 16:00 и больше его не видели. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 155-160, волосы седые, худощавого телосложения, на голове залысина. На левом предплечье татуировка «Веня», на левой руке нет среднего пальца, на правой руке нет последних фаланг на трех пальцах.

Был одет в черную ветровку, черные спортивные штаны, черные ботинки, серую кепку. При себе имел пакет или сумку.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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