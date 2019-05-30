2019-05-30T13:43:13+03:00
Общество

Блогер рассказал все тайны заброшенной «психушки» в Ижевске

И показал здание с высоты птичьего полета
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Блогер из Ижевска Дмитрий Солодянкин раскрыл все тайны заброшенного здания, которое местные называют «психушкой». А все оттого, что оно находится рядом с клиникой.

Как говорит молодой человек на видео, есть жуткие легенды, связанные с недостроем. Например, в массах расходится история о том, как однажды девушка сорвалась там в шахту лифта, а ее возлюбленный прыгнул за ней. Девушка осталась жива, а молодой человек скончался.

- После этого охрану объекта усилили, но не достаточно. Так что попасть может практически каждый, - говорит Дмитрий.

Кстати, что же это такое? В конечном варианте здание должно было стать корпусом медицинской академии. Но 90-е дали о себе знать и финансирование закончилось.

ВАЖНО!

Заходить в здание опасно. Помимо того, что можно случайно наткнуться на штыри, в полах имеются большие дыры.

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Заброшенная психушка объект на который я пытался попасть 10 лет Ижевск, Удмуртия.Заброшенной психушкой ее прозвали из-за близости нахождения с действующей психиатрической клиникой, но на самом деле этот корпус принадлежит Ижевской сельхакадемии, и должен был стать местом для учеба. Самое мое первое видео на канале с попытки туда попасть. На тот момент только появилась охрана после трагической смерти. Воздушной виде от групп Иной Горизонт https://vk.com/another_horizon

ИСТОЧНИК KP.RU

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