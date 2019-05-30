Видео: каракал с таким аппетитом ест траву, что и вы захотите
В социальных сетях набирает популярность видео каракала из Ижевска, который с большим удовольствием есть траву. Красавца на видео зовут Амур и живет он в большом вольере со своей суженной Мишель. Кстати, она тоже появляется на записи.
- Известно, что в природе кошачьи не разделывают свою добычу, что естественно, а поедают ее целиком. Именно так в организм животного попадают перья, шерсть и другие неперевариваемые остатки их жертв. Чтобы как-то удалять из желудка эти несъедобные штуки, дикие кошки поедают траву, стебли которой раздражают пищевод и желудок, провоцируя отрыгивание, - подписала видео их хозяйка.
Расскажите, а ваши кошки едят траву?
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каркал настолько аппетитно есть траву, что и вы захотите.
ИСТОЧНИК KP.RU
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