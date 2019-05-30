2019-05-30T13:47:50+03:00
Общество

Видео: каракал с таким аппетитом ест траву, что и вы захотите

И зачем вообще кошкам есть траву?
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/id192031816Фото: vk.com/id192031816
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В социальных сетях набирает популярность видео каракала из Ижевска, который с большим удовольствием есть траву. Красавца на видео зовут Амур и живет он в большом вольере со своей суженной Мишель. Кстати, она тоже появляется на записи.

- Известно, что в природе кошачьи не разделывают свою добычу, что естественно, а поедают ее целиком. Именно так в организм животного попадают перья, шерсть и другие неперевариваемые остатки их жертв. Чтобы как-то удалять из желудка эти несъедобные штуки, дикие кошки поедают траву, стебли которой раздражают пищевод и желудок, провоцируя отрыгивание, - подписала видео их хозяйка.

Расскажите, а ваши кошки едят траву?

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каркал настолько аппетитно есть траву, что и вы захотите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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