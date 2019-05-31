В Ижевске откроется обновленный стадион «Динамо»

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-31T12:01:16+03:00

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В Ижевске готовится к открытию стадион «Динамо». На этом спортивном объекте завершается реконструкция. Уже начали расстилать новый газон. Ворс которого - 60 мм, что соответствует всем нормам. Нить зеленого покрытия безопасна и практична: при сильных падениях футболистов она не будет оставлять ожогов при трении с телом. Следующее на очереди в реконструкции - легкоатлетическое ядро стадиона. Здесь будет шесть беговых дорожек, а не четыре, как было раннее. Что позволит в будущем проводить соревнования российского масштаба. Кипит работа и во внутренних помещениях спортивного комплекса: ремонтируются три спортивных зала. Самый большой спортивный зал будет для единоборств - 350 квадратов. Открытия спортивных залов художественной гимнастики и бокса ждут тысяча детей. Сейчас они распределены по другим спортивным школам и секциям. Также, в скором времени, на трибунах установят 2076 кресел. Само открытие стадиона планируется 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU