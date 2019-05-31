В Удмуртии появился дом для уточек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-31T11:13:32+03:00

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Дом нужен каждому – это касается не только человека, но и братьев наших меньших. А если говорить конкретнее, то в Воткинске появился милейший дом для уточек. И это не просто дачная постройка, а двухэтажный особняк на отдельном острове.

Как удалось выяснить, жилище для уток построили два года назад благодаря инициативе фонда «Бюро добрых дел». Сейчас неравнодушные жители проводят благоустройство Березовского залива, где и расположилась жилплощадь для птиц.

Странно, но пока обитатели пруда не обжили домик. Видимо, присматриваются и привыкают. А хлеб, который оставляют для гостеприимства около входа, чаще таскают ушлые чайки.

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ИСТОЧНИК KP.RU