«Без властей и отмашек»: В Ижевске отцы учеников школы №49 сами делают спортивную площадку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-31T15:33:30+03:00

Территория долго время была пустырем

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Инициативные отцы школы №49 в Ижевске решили сами сделать спортивную площадку для своих детей. В этом начинании их поддерживает «Совет отцов УР» и помогает «Родительский комитет УР».

Фото: vk.com/rodkom18

Долгое время площадка около школы была пустая. Сохранился только асфальт. А активным детям нужно чем-то занять себя во время каникул и перемен. Поэтому мужчины решили скооперироваться и своими силами заняться ее благоустройством.

Фото: Дмитрий Выдрин

- Конечно, спортивная площадка - это сильно сказано. За два дня установили столбы, которые в перспективе будут держать сетку для игры в волейбол и кольца для баскетбола. Спортивный инвентарь еще не закупили, но все в процессе, - рассказывает председатель «Родительского комитета УР» Дмитрий Выдрин.

Фото: Дмитрий Выдрин

Сейчас еще решается вопрос по укладке специального прорезиненного покрытия вместо асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU