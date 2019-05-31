«Без властей и отмашек»: В Ижевске отцы учеников школы №49 сами делают спортивную площадку
Инициативные отцы школы №49 в Ижевске решили сами сделать спортивную площадку для своих детей. В этом начинании их поддерживает «Совет отцов УР» и помогает «Родительский комитет УР».
Фото: vk.com/rodkom18
Долгое время площадка около школы была пустая. Сохранился только асфальт. А активным детям нужно чем-то занять себя во время каникул и перемен. Поэтому мужчины решили скооперироваться и своими силами заняться ее благоустройством.
Фото: Дмитрий Выдрин
- Конечно, спортивная площадка - это сильно сказано. За два дня установили столбы, которые в перспективе будут держать сетку для игры в волейбол и кольца для баскетбола. Спортивный инвентарь еще не закупили, но все в процессе, - рассказывает председатель «Родительского комитета УР» Дмитрий Выдрин.
Фото: Дмитрий Выдрин
Сейчас еще решается вопрос по укладке специального прорезиненного покрытия вместо асфальта.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Помните новость о продаже лошадей с ипподрома? Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала ситуацию.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»