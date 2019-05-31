2019-05-31T12:11:27+03:00
Общество

Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала продажу лошадей с ипподрома

На данный момент продают 16 лошадей
Дарья ПОРСЕВАМЫМРИНА Оксана
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На днях стало известно, что с ижевского ипподрома продают 16 лошадей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию.

- Реализация лошадей с ипподрома - это текущая, нормальная ситуация. Потому что ипподром - это государственная заводская конюшня, которая несёт в себе племенную функцию. Там содержатся животные, которые используются для проведения случной кампании для того,чтобы обеспечивать получение хороших, качественных жеребят. Это генетика. Естественно, со временем животные стареют и их качества улучшаются. Поэтому ежегодно у ипподрома происходит выбраковка животных, которые должны уйти как племенное стадо. Списываем животных, которым 20 лет. Причём списываем не просто так, а по результатам акта осмотра, результатов заключения ветеринарных врачей зоотехников, - пояснила Ольга Абрамова.

Также, по словам министра, никаких движений, которые могли бы сделать вывод о том, что на ипподроме все плохо, нет. Ипподром готовится к приобретению другого стада. На данный момент на ипподроме 33 лошади, было почти 50.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Представляете! На территории Ижевской больницы бегал лось! У нас и видео есть.

- Ура! Мы узнали, кто выступит на Дне города в качестве приглашенной звезды.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Без властей и отмашек»: В Ижевске отцы учеников школы №49 сами делают спортивную площадку
Ижевчане смогут присмотреться к жилью в загородных поселках
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В Удмуртии появился дом для уточек
Tele2 проведет хакатон Hack 2.0
Мужчину из Удмуртии, который задолжал налогов на 3 млн рублей, будут судить
Специалисты обнаружили в Удмуртии крупную партию просроченной рыбы
Танцевальный коллектив из Удмуртии принял участие в программе на Первом канале
На премиальном тарифе Tele2 интернет за границей стал безлимитным
Лось решил посетить больницу в Ижевске
Сэкономленные в бюджете Ижевска деньги пойдут на его благоустройство
В Ижевске откроется обновленный стадион «Динамо»
Ижевчане могут пройти опрос о качестве работы городского общественного транспорта
Кристина Орбакайте выступит в Ижевске в день города
Семь новых остановочных комплексов установят в Ижевске
Подросток из Удмуртии, который хотел украсть электропровода, получил смертельный удар током
В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП
Сотрудники ГИБДД в Ижевске остановили водителя, у которого было 80 неоплаченных штрафов
Грозы в Удмуртии сохранятся до вечера