Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала продажу лошадей с ипподрома
На днях стало известно, что с ижевского ипподрома продают 16 лошадей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию.
- Реализация лошадей с ипподрома - это текущая, нормальная ситуация. Потому что ипподром - это государственная заводская конюшня, которая несёт в себе племенную функцию. Там содержатся животные, которые используются для проведения случной кампании для того,чтобы обеспечивать получение хороших, качественных жеребят. Это генетика. Естественно, со временем животные стареют и их качества улучшаются. Поэтому ежегодно у ипподрома происходит выбраковка животных, которые должны уйти как племенное стадо. Списываем животных, которым 20 лет. Причём списываем не просто так, а по результатам акта осмотра, результатов заключения ветеринарных врачей зоотехников, - пояснила Ольга Абрамова.
Также, по словам министра, никаких движений, которые могли бы сделать вывод о том, что на ипподроме все плохо, нет. Ипподром готовится к приобретению другого стада. На данный момент на ипподроме 33 лошади, было почти 50.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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