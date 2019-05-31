2019-05-31T15:39:11+03:00
Общество

В Удмуртии может появиться комплекс по обращению с отходами I и II классов опасности

Согласно документам, он расположится в Камбарке
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Камбарке (Удмуртия) к 2023 году должен появиться комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Правительства России. За счет федеральных средств появится предприятие мощностью до 50 тысяч тонн отходов в год. Вложения составят более 5 миллиардов рублей.

Какие отходы относятся к I и II классу опасности? Это чрезвычайно и высокоопасные вещества – озон, ртуть, плутоний, бор, кобальт, мышьяк, свинец, сероводород, хлор и так далее. Все они приносят большой ущерб экологической системе.

Аналогичные комплексы появятся в Кировской области («Марадыковский»), Саратовской области («Горный») и Курганской области («Щучье»). И во всех случаях строительством комплексов будет заниматься структура ФГУП «РосРАО» на базе «Росатома». Они стали единым оператором для борьбы с опасными отходами. К концу 2019 года должны запустить в России интерактивную карту, по которой можно будет проследить движение всех отходов I и II классов опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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