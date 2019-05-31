2019-05-31T16:00:09+03:00
Общество

На дороге Ижевск – аэропорт опробовали бесшовную укладку асфальта

Заменили асфальт на 400 метрах
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Миндортранс УРФото: Миндортранс УР
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В Удмуртии попробовали новую технологию бесшовной укладки асфальта. Под тест попал участок в 400 метров на дороге Ижевск – аэропорт. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, восстановили изношенный слой асфальтобетона.

- Суть технологии заключается в том, что по дороге одновременно двигаются два асфальтоукладчика, перекрывающих сразу всю ширину дорожного полотна. Это позволяет выполнять работу быстрее, - сообщили в министерстве.

Фото: Миндортранс УР

Фото: Миндортранс УР

Еще преимущество в том, что нет стыка. А он является слабым участком дороги и более всего подвержен разрушению. Из минусов – нужно перекрывать полностью проезжую часть. Если технология зарекомендует себя, то применять ее будут и на других участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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