На дороге Ижевск – аэропорт опробовали бесшовную укладку асфальта
В Удмуртии попробовали новую технологию бесшовной укладки асфальта. Под тест попал участок в 400 метров на дороге Ижевск – аэропорт. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, восстановили изношенный слой асфальтобетона.
- Суть технологии заключается в том, что по дороге одновременно двигаются два асфальтоукладчика, перекрывающих сразу всю ширину дорожного полотна. Это позволяет выполнять работу быстрее, - сообщили в министерстве.
Фото: Миндортранс УР
Еще преимущество в том, что нет стыка. А он является слабым участком дороги и более всего подвержен разрушению. Из минусов – нужно перекрывать полностью проезжую часть. Если технология зарекомендует себя, то применять ее будут и на других участках.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Какой совет дал чиновникам Александр Бречалов? И как ответил на высказывание, что «у нас нет заводов, одни торговые центры»? Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем материале.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Ижевске»