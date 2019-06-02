Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии 3 июня

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-02T16:12:39+03:00

Погода может ухудшиться во второй половине дня Фото: Константин ИВШИН

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В понедельник, 3 июня, на территории республики возможны грозы с усилением юго-западного ветра. Пресс-служба МЧС по Удмуртии сообщает об этом со ссылкой на Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода может испортиться во второй половине дня. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Жителям региона напоминают о необходимости сохранять осторожность и не оставлять открытыми окна домов. Автовладельцам рекомендуют особенно внимательно отнестись к соблюдению скоростного режима и выбору места стоянки.

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ИСТОЧНИК KP.RU