Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии 3 июня
В понедельник, 3 июня, на территории республики возможны грозы с усилением юго-западного ветра. Пресс-служба МЧС по Удмуртии сообщает об этом со ссылкой на Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода может испортиться во второй половине дня. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.
Жителям региона напоминают о необходимости сохранять осторожность и не оставлять открытыми окна домов. Автовладельцам рекомендуют особенно внимательно отнестись к соблюдению скоростного режима и выбору места стоянки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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