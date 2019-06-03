2019-06-03T07:21:19+03:00
Общество

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол

Фигуристки вместе уехали в Японию для участия в шоу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в перерывах между шоу играют в футбол. Видео появилось в сети.

- Алина разучивает обманные движения и разминается перед шоу "Fantasy on ice" в Японии, - подписано видео.

Alexey Rogonov on Instagram: Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу "Fantasy on ice" в Японии. .212 Likes, 16 Comments - Alexey Rogonov (@rogonov_alex) on Instagram: Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и

Чуть позже было опубликовано видео как Елизавета Туктамышева также разминается.

Ari Zakarian on Instagram: Worming up in Sendai .551 Likes, 10 Comments - Ari Zakarian (@arizakarian) on Instagram: Worming up in Sendai

ИСТОЧНИК KP.RU

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