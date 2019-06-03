В каких домах в Ижевске отключат горячую воду?
В Ижевске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщается на сайте ООО «УКС».
Так с 3 по 16 июня горячу воду отключат по адресам:
- 40 лет Победы 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 144, 144а;
- Авиационная 10;
- И.Закирова 1, 1а, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36;
- Камбарская 17;
- Курортная 4, 6, 10;
- Ленина 132;
- Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ;
- Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26б, 28.
С 4 по 17 июня горячей воды не будет в домах по адресам:
- Герцена 6;
- Индустриальная 6, 12, 14;
- Куйбышева 1а;
- Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 102, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 134, 136; Михайлова 8, 9;
- Парковая 4а, 4б, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;
- пер. Профсоюзный 21;
- Рылеева 1а;
- Совхозная 1а, 3, 5, 9, 11;
- Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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