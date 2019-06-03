2019-06-03T11:11:45+03:00
Общество

До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi

Сейчас работают над комплектацией
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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До середины сентября в Ижевске появятся остановки с элементами «Умного города». Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, это будет пилотный проект, который затронет центральный квадрат.

Семь остановок будут оборудованы информационным табло, видеокамерами, wifi. Общая стоимость комплекса, с учетом установки, чуть больше 1,6 млн рублей.

- Сейчас разрабатываем комплектацию. Отмечу, что это будет тестовый проект и ведется поиск инвесторов, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Те комплексы, которые уже есть в местах будущей установки, аккуратно демонтируют и перенесут на другие места, где они необходимы.

В целом в Ижевске нужно установить или отремонтировать 41 остановку. На что нужно 18 млн рублей. Шесть миллионов заложено в муниципальном бюджете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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