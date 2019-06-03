Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-03T10:21:36+03:00

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В Удмуртии вновь активизировались мошенники, на этот раз они пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции. Далее он сообщил, что ее сын избил человека, и для того, чтобы освободить его от уголовной ответственности, нужно заплатить 200 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

После разговора женщина позвонила сыну и убедилась, что с ним все в порядке. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: при поступлении с неизвестных номеров звонков с информацией о совершении преступления кем-то из ваших близких, а после – требования передачи денег для «улаживания конфликта», в первую очередь, свяжитесь с этим человеком по известным вам ранее номерам телефонов и проверьте подлинность полученной информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU