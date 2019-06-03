Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-03T12:00:59+03:00

Они решили, что у бабушек действительно «русское звучание», по сравнению с Лазаревым

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На волне интереса к вокальному конкурсу «Евровидение», канал на «Ютубе» решил посмотреть на реакцию иностранцев на выступление бабушек из Бураново (в прошлом «Бурановские Бабушки» - Прим.ред.), которые пели в 2012 году. В качестве экспертов выступали жители Китая.

Как они сказали про Лазарева – это не очень похоже на выступление российского музыканта. А вот бабушки, с печкой и в традиционных нарядах – другое дело.

- Выходит, что когда у них гости, они поют и танцуют? Мне нравится это, - сказал китаец, улыбаясь и кивая в такт песне Party For Everybody.

- Я не могу перестать улыбаться. Самое интересное, что это настоящие бабушки, а не актеры. Это у них стиль жизни, - говорит ведущая.

А какие у вас были эмоции, когда в первый раз увидели выступление бабушек? Делитесь в комментариях!

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Иностранцы смотрят ЕВРОВИДЕНИЕ Бурановские бабушки.Иностранцы смотрят ЕВРОВИДЕНИЕ Бурановские бабушки Иностранцы смотрят русские клипы (часть 33): Бурановские бабушки Оставляйте свои предложения в комментариях! Самые популярные будут выбраны для следующих выпусков! Реакция иностранцев на Бурановские бабушки Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Смотрите плейлисты: ИНОСТРАНЦЫ ПРОБУЮТ - https://goo.gl/i8iTzL ИНОСТРАНЦЫ СМОТРЯТ - https://goo.gl/wvpsRy Мы всегда снимаем видео в удовольствие, и надеемся, что вам тоже будет интересно при просмотре. TRY MORE - канал, на котором вы найдете различные реакции на необычную еду, услышите мысли иностранцев и эмоции обычных прохожих! Каждый может присоединиться к веселью! Подпишись, чтобы не пропустить новые видео

ИСТОЧНИК KP.RU