2019-06-03T09:24:25+03:00
Общество

Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад

Мультфильм принимает участие во Всероссийском заочном конкурсе подростковых работ
Дарья ПОРСЕВА
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В Удмуртии школьники сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад. Об этом сообщает портал «город Глазов».

Ребята из Глазовской школы сами написали сценарий, озвучили и сделали анимацию.

Мультфильм принимает участие во Всероссийском заочном конкурсе подростковых медиаработ «Безопасное медиапространство». Авторы лучших работ награждаются путевками на финал Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского творчества. Победители определятся 1 июля.

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Школьники создали мультфильм "Сказка о рыбаке и рыбке" на современный лад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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