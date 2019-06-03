Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад
В Удмуртии школьники сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад. Об этом сообщает портал «город Глазов».
Ребята из Глазовской школы сами написали сценарий, озвучили и сделали анимацию.
Мультфильм принимает участие во Всероссийском заочном конкурсе подростковых медиаработ «Безопасное медиапространство». Авторы лучших работ награждаются путевками на финал Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского творчества. Победители определятся 1 июля.
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Школьники создали мультфильм "Сказка о рыбаке и рыбке" на современный лад.
ИСТОЧНИК KP.RU
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