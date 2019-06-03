Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-03T09:24:25+03:00

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В Удмуртии школьники сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад. Об этом сообщает портал «город Глазов».

Ребята из Глазовской школы сами написали сценарий, озвучили и сделали анимацию.

Мультфильм принимает участие во Всероссийском заочном конкурсе подростковых медиаработ «Безопасное медиапространство». Авторы лучших работ награждаются путевками на финал Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского творчества. Победители определятся 1 июля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/712478" frameborder="0"></iframe> Школьники создали мультфильм "Сказка о рыбаке и рыбке" на современный лад.

ИСТОЧНИК KP.RU