В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом
В Глазове (Удмуртия) ищут родных женщины, которая погибла под поездом 2 июня. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Север 18», ее нашли днем недалеко от железнодорожного перехода рядом с домом 6 по ул. Пряженникова.
Приметы: рост 154 см., плотного телосложения, на вид 60-70 лет. Ходит с помощью палочки. При ней имелись ключи, носок с изображением карт. По этическим соображениям фото женщины не публикуем.
Фото: vk.com/psosever18
Фото: vk.com/psosever18
По любой информации просим незамедлительно сообщить по телефонам:
горячая линия ПСО «Север 18» Глазов :+7(919)918 94 33
либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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