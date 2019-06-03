В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-03T12:44:00+03:00

На вид ей около 60-70 лет

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В Глазове (Удмуртия) ищут родных женщины, которая погибла под поездом 2 июня. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Север 18», ее нашли днем недалеко от железнодорожного перехода рядом с домом 6 по ул. Пряженникова.

Приметы: рост 154 см., плотного телосложения, на вид 60-70 лет. Ходит с помощью палочки. При ней имелись ключи, носок с изображением карт. По этическим соображениям фото женщины не публикуем.

Фото: vk.com/psosever18

Фото: vk.com/psosever18

По любой информации просим незамедлительно сообщить по телефонам:

горячая линия ПСО «Север 18» Глазов :+7(919)918 94 33

либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU