Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-03T12:58:02+03:00

На нескольких площадках будут заниматься скандинавской ходьбой, зумбой, фитнесом

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в Ижевске стартовали бесплатные спортивные занятия. Проект «Лето в парках» будет идти до 28 августа. А это значит, что в парках, скверах и зонах отдыха можно попробовать себя в различных видах спорта – карате, танцы, гимнастика, йога, аэроденс и многое другое.

Отметим, что все занятия бесплатные и подходят для людей разной физической подготовки. Публикуем расписание занятий на июнь.

4 июня (вторник):

17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).

6 июня (четверг):

17.00 – 18.00 - Скандинавская ходьба. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);

17.00 – 18.00 - Детская гимнастика от ФОК «Аксион». Площадка - Летний сад им. М. Горького;

17.50 – 18.40 - Хип-хоп от Next Pro. Площадка - набережная Ижевского пруда.

8 июня (суббота):

10.00 - 11.00 - Стретчинг (совершенствование гибкости тела) от «Динамо». Площадка - парк имени Кирова.

11 июня (вторник):

17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).

13 июня (четверг):

17.00 – 18.00 - Port de bras (среднее между танцами и фитнесом) от Next Pro. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);

17.00 – 18.00 – Танцы. Площадка - Летний сад им. М. Горького;

17.50 – 18.40 - Восточные танцы от ФОК «Аксион». Площадка - Набережная Ижевского пруда.

15 июня (суббота):

10.00 – 11.00 - Мобилити (развитие подвижности) от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.

18 июня (вторник):

17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).

20 июня (четверг):

17.00 – 18.00 - Скандинавская ходьба. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);

17.00 – 18.00 - Йога от ФОК «Аксион». Площадка - Летний сад им. М. Горького;

17.50 – 18.40 - Леди Денс от Next Pro. Площадка - Набережная Ижевского пруда.

22 июня (суббота):

10.00 – 11.00 - Тренинг от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.

27 июня (четверг):

17.00 – 18.00 - Зумба от Next Pro. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);

17.00 – 18.00 – Танцы. Площадка - Летний сад им. М. Горького;

17.50 – 18.40 - Здоровый позвоночник от ФОК «Аксион». Площадка - Набережная Ижевского пруда.

29 июня (суббота):

10.00 – 11.00 - Пилатес (серия упражнений в медленном темпе) от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Вырастут ли тарифы ЖКХ? Когда откроется Центральная площадь? И в какие страны можно будет ездить с помощью нового визового центра? «Комсомолка» собрала главные изменения предстоящего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU