Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске
С 1 июня в Ижевске стартовали бесплатные спортивные занятия. Проект «Лето в парках» будет идти до 28 августа. А это значит, что в парках, скверах и зонах отдыха можно попробовать себя в различных видах спорта – карате, танцы, гимнастика, йога, аэроденс и многое другое.
Отметим, что все занятия бесплатные и подходят для людей разной физической подготовки. Публикуем расписание занятий на июнь.
4 июня (вторник):
17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).
6 июня (четверг):
17.00 – 18.00 - Скандинавская ходьба. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);
17.00 – 18.00 - Детская гимнастика от ФОК «Аксион». Площадка - Летний сад им. М. Горького;
17.50 – 18.40 - Хип-хоп от Next Pro. Площадка - набережная Ижевского пруда.
8 июня (суббота):
10.00 - 11.00 - Стретчинг (совершенствование гибкости тела) от «Динамо». Площадка - парк имени Кирова.
11 июня (вторник):
17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).
13 июня (четверг):
17.00 – 18.00 - Port de bras (среднее между танцами и фитнесом) от Next Pro. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);
17.00 – 18.00 – Танцы. Площадка - Летний сад им. М. Горького;
17.50 – 18.40 - Восточные танцы от ФОК «Аксион». Площадка - Набережная Ижевского пруда.
15 июня (суббота):
10.00 – 11.00 - Мобилити (развитие подвижности) от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.
18 июня (вторник):
17.00 – 18.00 - Карате от «Динамо». Площадка - СITY fest (на перекрестке ул. К. Маркса и ул. Кирова).
20 июня (четверг):
17.00 – 18.00 - Скандинавская ходьба. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);
17.00 – 18.00 - Йога от ФОК «Аксион». Площадка - Летний сад им. М. Горького;
17.50 – 18.40 - Леди Денс от Next Pro. Площадка - Набережная Ижевского пруда.
22 июня (суббота):
10.00 – 11.00 - Тренинг от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.
27 июня (четверг):
17.00 – 18.00 - Зумба от Next Pro. Площадка - Открытый сад (за администрацией города);
17.00 – 18.00 – Танцы. Площадка - Летний сад им. М. Горького;
17.50 – 18.40 - Здоровый позвоночник от ФОК «Аксион». Площадка - Набережная Ижевского пруда.
29 июня (суббота):
10.00 – 11.00 - Пилатес (серия упражнений в медленном темпе) от «Динамо». Площадка - Парк им. Кирова.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Вырастут ли тарифы ЖКХ? Когда откроется Центральная площадь? И в какие страны можно будет ездить с помощью нового визового центра? «Комсомолка» собрала главные изменения предстоящего сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»