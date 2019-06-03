2019-06-03T13:17:15+03:00
Спорт

В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track

Спортсмены приедут со всего мира
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: redbullpumptrackworldchampionship.comФото: redbullpumptrackworldchampionship.com
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Новая скейт-площадка, которая расположилась около УдГУ в Ижевске, скоро примет у себя чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, уже открыта регистрация.

Стартовала серия гонок в феврале в Чили. Уже прошли этапы в Китае, Филиппинах, Италии, Новой Зеландии, Австрии, США. Интересно, что в календаре гонок этапы проходят только за рубежом. Единственный российский этап будет 7 сентября в Ижевске.

Для участия приглашаются желающие от 16 лет. Плата – 500 рублей (7 евро) с человека. По предварительной программе, участники приедут в пятницу, 6 сентября. Пройдет регистрация и тренировки. В течение всей субботы будут заезды, а в 18.30, после церемонии награждения, ожидается вечеринка.

СПРАВКА «КП»

Памп-трек - специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн — в ямы велосипед «вжимается», на кочках «расслабляется».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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