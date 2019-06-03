2019-06-03T14:27:03+03:00
Происшествия

В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В субботу, 1 июня, на трассе «Елабуга-Пермь» (Завьяловский район Удмуртии), 44-летний водитель автомобиля «БМВ-Х6» не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ-2121».

- В результате ДТП 64-летний водитель ВАЗа и его пассажир – 62-летняя женщина – скончались на месте происшествия, - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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