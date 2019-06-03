Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске
13 мая в Воткинске произошел пожар – загорелась квартира на 9 этаже многоквартирного дома по улице Гастелло. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, пожарно-спасательные подразделения выехали незамедлительно и через 2 минуты были на месте вызова.
Фото: Елизавета Волкова
- Благодаря оперативной, грамотной, слаженной работе пожарно-спасательных сил удалось остановить распространение огня и не допустить его перехода на соседние квартиры. В настоящее время, причина пожара установлена, это - неосторожное курение хозяина пострадавшей квартиры, - сообщили в пресс-службе.
Фото: Антон Наймушин
По комментариям очевидцев, пострадал один человек – его увозили в карете скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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