Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-03T14:49:28+03:00

По словам очевидцев, пострадал один человек

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13 мая в Воткинске произошел пожар – загорелась квартира на 9 этаже многоквартирного дома по улице Гастелло. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, пожарно-спасательные подразделения выехали незамедлительно и через 2 минуты были на месте вызова.

Фото: Елизавета Волкова

- Благодаря оперативной, грамотной, слаженной работе пожарно-спасательных сил удалось остановить распространение огня и не допустить его перехода на соседние квартиры. В настоящее время, причина пожара установлена, это - неосторожное курение хозяина пострадавшей квартиры, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Антон Наймушин

По комментариям очевидцев, пострадал один человек – его увозили в карете скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU