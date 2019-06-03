2019-06-03T15:48:02+03:00
Происшествия

В торговом центре Ижевска незаконно жил иностранец

Он устроил себе комнатку на складе
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В одном из торговых центрах Ижевска незаконно жил иностранец. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в ходе проверки нашли гражданина Азербайджана, который на протяжении полугода жил в складском помещении ТЦ.

- Вместе с тем, данный иностранный гражданин поставлен на учет в квартире по месту пребывания, в которой никогда не проживал. Собственницей жилья в апреле 2019 года незаконно оформлено уведомления о временном пребывании иностранного гражданина в Управление ФМС по Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Расследование находится на контроле прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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