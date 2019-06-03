2019-06-03T16:04:48+03:00
Происшествия

Очевидцы: В больнице Ижевска дедушку привязали к кровати

Следователи проводят проверку
Ирина БУРЦЕВА
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Следы от ремней. Фото: vk.com/izhevsk118Следы от ремней. Фото: vk.com/izhevsk118
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Среди жителей Ижевска расходится новость, которую опубликовали в одной из групп города. Очевидцы рассказывают о жестоком обращении с пожилым пациентом в больнице.

- Дедушку после операции по удалению гематомы на голове, перевели в больницу. Дед не ходячий, правая сторона парализована, не разговаривает. На ночь санитарки, чтоб не смотреть за ним, привязали его к кровати и накачали снотворным! Врач на происходящее никак не отреагировала. Санитарки говорят, что без денег смотреть за ним не будут, - говорит автор поста.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, сейчас проводится доследственная проверка по данной информации.

- Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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