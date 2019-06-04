Ветер в Ижевске навел свои порядки
В Ижевске с утра, 4 июня, сильный ветер навел свои порядки. Упавшие деревья и дорожные знаки не оставили горожан равнодушными. Публикуем фотографии последствий.
Фото: инстаграм
- Во дворе дома по улице Труда, 14 упало дерево, всем очень повезло, никого не зацепило, - пишут пользователи соцсетей.
Фото: Александр Иванов
На улице Буммашевская упали ветки на машину
Фото: Ижевск Онлайн
На улице Берша разлетелся забор
Фото: Дарья Сирозиева
У Радиозавода упал дорожный знак
Фото: Алексей Иванов
Также было остановлено движение трамваев №№2, 7, 9 из-за упавшего на пути дерева в районе улицы Шишкина. На данный момент движение восстановили.
Фото: Diana Alekseeva
По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в Удмуртии весь день. Ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Будьте внимательны и аккуратны!
Упавшее дерево в Ижевске .
ИСТОЧНИК KP.RU
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