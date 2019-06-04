2019-06-04T08:42:59+03:00
Общество

Ветер в Ижевске навел свои порядки

Публикуем фото последствий сильного ветра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ижевск ОнлайнФото: Ижевск Онлайн
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В Ижевске с утра, 4 июня, сильный ветер навел свои порядки. Упавшие деревья и дорожные знаки не оставили горожан равнодушными. Публикуем фотографии последствий.

Фото: инстаграм

Фото: инстаграм

- Во дворе дома по улице Труда, 14 упало дерево, всем очень повезло, никого не зацепило, - пишут пользователи соцсетей.

Фото: Александр Иванов

Фото: Александр Иванов

На улице Буммашевская упали ветки на машину

Фото: Ижевск Онлайн

Фото: Ижевск Онлайн

На улице Берша разлетелся забор

Фото: Дарья Сирозиева

Фото: Дарья Сирозиева

У Радиозавода упал дорожный знак

Фото: Алексей Иванов

Фото: Алексей Иванов

Также было остановлено движение трамваев №№2, 7, 9 из-за упавшего на пути дерева в районе улицы Шишкина. На данный момент движение восстановили.

Фото: Diana Alekseeva

Фото: Diana Alekseeva

По прогнозам синоптиков, такая погода продлится в Удмуртии весь день. Ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Будьте внимательны и аккуратны!

Упавшее дерево в Ижевске .

ИСТОЧНИК KP.RU

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