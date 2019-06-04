В Ижевске закрыли два киоска по продаже шаурмы из-за нарушений

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-04T16:40:10+03:00

В них не было централизованного водоснабжения, а сотрудники не проходили медосмотр

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В Ижевске на 90 суток закрыли два киоска по продаже шаурмы, которые находятся в подземном переходе около УдГУ. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, в этих точках проверили соблюдение законодательства и нашли нарушения.

В частности, они работали на привозной воде, не оборудовали вентиляцию, нет документов на продукцию, в одной мойке обрабатывали продукты и мыли инвентарь, сотрудники не проходили медосмотры и нет документов, которые подтверждали бы проведение дезинсекции.

- В ходе проверок были отобраны пробы готовой продукции, по результатам исследований было установлено, что шаурма в обоих предприятиях общественного питания не соответствует по микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе.

В результате суд принял решение приостановить деятельность киосков на 90 суток, чтобы те исправили нарушения. Решения суда не вступило в законную силу.

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Опасная шаурма

В Роспотребнадзоре по Удмуртии заявили, что не будут проводить проверку трех киосков, в которых нашли опасную шаурму в Ижевске. Решение мотивировали тем, что отбор проб проходил с нарушением, а значит, и экспертное заключение можно поставить под сомнение. Во всех тонкостях разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU