«Чудо, которого ждали 11 лет»: в зоопарке Ижевска вылупился птенец журавлей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-04T16:53:50+03:00

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В зоопарке Ижевска произошло чудо, которое ждали 11 лет! У пары даурских журавлей появился малыш. Он вылупился 27 мая, клювиком пробил плотную скорлупу, что является хорошим показателям его состояния здоровья. До этого ровно 32 дня журавли по очереди, сменяя друг друга, сидели на кладке.

Фото: зоопарк Ижевска

- Орнитологи отмечают, что он очень смышленый и способный птенец. Родители учат его ходить и тренировать мышцы ног. Служат ему поведенческим примером для поиска насекомых в траве. И птенчик старательно пытается повторять все движению и клювиком искать себе лакомство, - рассказали в зоопарке.

Рыженький кроха сейчас вовсю бегает по вольеру, но родители старательно оберегают его от незнакомцев. Как только слышат, что кто-то подбирается к их территории, тут же начинают размахивать крыльями, кричать и пытаются клюнуть.

Фото: зоопарк Ижевска

- По внешним признакам определить пол малыша невозможно. Через некоторое время ветеринары возьмут у птенца кровь на анализ. Только так можно понять, кто же перед нами: самец или самочка, - уточнили в зоопарке.

А пока малыш растет, пробует клевать взрослую пищу и знакомится с окружающим миром.

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ИСТОЧНИК KP.RU