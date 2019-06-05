В Ижевске три лицея стали участниками пилотного проекта РАН

СЕГОДНЯ 06:13 2019-06-05T06:13:08+03:00

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Участниками пилотного проекта РАН стали лицеи №29, 14 и 41. Также, в список РАН вошли 108 школ из 32 регионов России. В этих школах образовательная деятельность будет вестись по нескольким базовым моделям РАН: профильная школа; школа с углубленным изучением отдельных предметов; школа-лаборатория; школа при университете; школа-ресурсный (сетевой) центр; а также смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов, представленных выше моделей. Целью опорных школ будет создание условий для выявления и обучения талантливых детей для того, чтобы в будущем они могли построить успешную карьеру в области науки и высоких технологий.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, в течение ближайшего учебного года расширение списка опорных школ не планируется. Все предложения по включению в список базовых школ Удмуртской Республики возможен только с подачи регионального координатора. Рассмотрение будет производиться на заседании в индивидуальном порядке. Запустить проект планируется уже 1 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU