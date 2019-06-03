В кружок по сертификату: сколько сертификатов допобразования было выдано в Удмуртии и изменится ли их количество?

Год назад, в августе 2018 года, в Удмуртии начала работать новая система записи в детские кружки и секции. Отныне на каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет можно получить сертификат дополнительного образования и с его помощью оплатить занятия. В течение целого года родители испытывали новую систему и учились пользоваться специальным порталом-навигатором. О том, как прижилось нововведение, узнавала «Комсомолка».

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ НА ДОПОБРАЗОВАНИЕ?

Сертификат представляет собой идентификационный номер, состоящий из 10 цифр, выдающийся один раз и действующий до совершеннолетия ребенка. Данные о нем (а еще – обо всех дополнительных секциях и кружках) хранятся на специальном сайте-навигаторе. Сейчас в базе около 8000 программ. Всего на сегодняшний день в Удмуртии выдано и активировано около 184 тысяч сертификатов.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЕРТИФИКАТЫ?

- Система сертификатов позволила свести к минимуму ситуации, когда ребенок записывается в кружки, но не ходит, занимая места и не позволяя записаться другим детям, - рассказывает Римма Бякова, заместитель директора Регионального центра информатизации и оценки качества образования.

С содержанием всех программ дополнительного образования можно ознакомиться на сайте допобразование18.рф

Плюсом для самих родителей является удобный поиск по перечню организаций допобразования. Кроме того, навигатор – это инструмент для отслеживания статистики и средство обратной связи.

БЫЛИ ЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ?

Некоторые проблемы создал ажиотаж, появившийся в первые месяцы работы системы. Когда родители массово начали регистрироваться на портале, нагрузка на него сильно возросла, и начались сбои. Иногда заявления приходилось заполнять повторно. Однако в целом навигатор работал в штатном режиме и продолжает исправно работать сейчас. Также были некоторые «перегибы» на местах - в школах.

Для того, чтобы оформить сертификат, нужно заполнить специальную заявку

- Чтобы выполнить определенные показатели, школы собирали номера сертификатов у родителей – как будто дети ходят в секции, - сообщила рассказывает Римма Бякова. - Но после введения на портале доступа по кодовому слову, известному только родителям, это прекратилось. Правда, были ситуации, когда родители устанавливали такую защиту, а затем, забыв о ней, удивлялись, почему не получается записать ребенка в кружок.

ЗА КАКИЕ ПРОГРАММЫ НАДО ПЛАТИТЬ?

На сайте-навигаторе можно увидеть два типа программ: бюджетные, на которые муниципалитет гарантированно выделяет средства, и сертифицированные, которые нужны не всем детям – например, предпрофессиональные.

На первые сейчас приходится примерно 90% выделяемых средств - на сайте родители видят их как «бесплатные». Но при записи на такие программы сертификат тоже нужно предъявить – с целью учета.

Если вы опоздали с записью в кружок, то можете не обнаружить средств на своем сертификате – их перенаправят на нужды тех, кто записался к началу учебного года Фото: pixabay.com

А вот оставшиеся 10% финансирования закреплены за сертификатом. Они распределяются по факту, при выборе того или иного кружка с сертифицированной программой. Эти деньги ежемесячно списываются, причем, воспользоваться ими могут те родители, которые позаботились о записи вовремя.

Еще раз напомним: если сумма не используется за год, она не остается на сертификате, а перераспределяется. Таким образом «накопить» средства на сертификате не получится.

СКОЛЬКО КРУЖКОВ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ОДНОВРЕМЕННО?

В Ижевске одновременно можно посещать до 5 кружков – больше для ребенка будет уже чрезмерной нагрузкой. По итогам 2018 года примерно 35% детей ходят в 1 кружок, 17% - два кружка, и 11% посещают три и более.

Чтобы записаться на шестую программу, нужно сперва освободить место в учреждении, которое ребенок больше не посещает. В целом перейти из одного кружка в другой ничто не мешает, главное, чтобы имелись места и позволял годовой план (некоторые учреждения не принимают детей посреди учебного года).

Сумма на сертификат начисляется ежегодно Фото: pixabay.com

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СУММА СЕРТИФИКАТА?

Муниципальные власти сами определяют номинал сертификата. По Удмуртии размер суммы варьирует от 7 до 14 тыс. рублей. В Ижевске эта сумма сейчас составляет 9 800 рублей. Ее обычно хватает на посещение одной программы из списка сертифицированных. Это не значит, что ребенок может в принципе выбрать лишь один кружок – кроме сертифицированного можно посещать еще до 4-х бюджетных. Либо вообще не пользоваться деньгами на сертификате и записать ребенка в 5 бесплатных кружков.

ГДЕ СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИМУТ?

Сертификат не распространяется на досуговые центры и «развивайки» (они попросту не осуществляют образовательную деятельность), а также на спортивные школы, которые действуют в рамках закона о физической культуре и спорте (при этом ряд спортивных кружков все же может иметь лицензию на образование).

Также возможны вариации, когда сертификат не покрывает полную стоимость обучения, и родителям приходится доплачивать из своего кармана – но такие случаи всегда тщательно проверяются.

В 2019 году особое внимание в допобразовании будет уделено детям с ограниченными возможностями здоровья Фото: pixabay.com

Чтобы записать ребенка в школу искусств или музыкальную школу, также теперь нужно предъявить сертификат учета (списания средств с него не будет), однако, чаще всего, дополнительно составляется договор о получении платных образовательных услуг - это инициатива самих школ, которым нужно приобретать оборудование и материалы.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ЧИСЛО МЕСТ В ПОПУЛЯРНЫХ КРУЖКАХ?

По итогу года стало понятно, что кружки имеют разную популярность. Так, 40% детей в минувшем учебном году выбрали художественную направленность (ИЗО, музыка, танцы, театр), а 20% - спортивную направленность, остальное приходится на языки, техническую, естественно-научную и туристическую направленность. Так что в новом году возможно программы кружков будут пересматриваться – пересматривать будут и число мест для записи.

Программы научных и краеведческих кружков будут пересматривать и делать более интересными, чтобы привлекать детей Фото: pixabay.com

КОГДА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ СЕРТИФИКАТЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПРЯДОК ВЫДАЧИ?

Порядок выдачи сертификатов на следующий учебный год не изменится, просто он будет не таким массовым. Время записи на программы дополнительного образования определяет само учреждение. Основная волна записи ожидается в последней декаде августа.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пользоваться системой сертификатов научились еще не все родители. Например, в проведенном «Комсомолкой» опросе*, всего 17 из более, чем 200 участников подтвердили, что смогли применить сертификат. А вот недоумевающих отзывов было много.

- Проблем с получением не возникло, - признается Татьяна Коновалова. – Проблемы возникли потом. Я стала через сайт изучать, куда можно ребенка отправить, но в нашем районе не было нужных кружков, а в другие районы нам записываться не хотелось – важно, чтобы кружок был близко к дому. В итоге мы продолжили ходить в свои платные кружки, а про сертификат уже и забыли.

В этом году сертификаты выдадут тем детям, которым исполняется 5 лет, и тем, кто не получил номер в прошлом году Фото: pixabay.com

В случае Татьяны, скорее всего, проблема состояла в том, что выбранные ею кружки не имели образовательной лицензии, либо по иным причинам не стали регистрироваться на портале – для частников эта добровольная процедура. «Комсомолка» связалась с одной из частных секций и задала вопрос, почему организаторы не хотят регистрироваться на портале.

- Крайне неудобная система, - ответил администратор. - Для коммерческих организаций было выделено мало мест, и мы не успели подать заявку. И пока больше подавать не планируем.

К сожалению, подробностей, в чем именно заключается неудобство нам не пояснили.

А вот, что рассказала Люция Киселева, директор Центра детского творчества:

- У нас есть платные услуги – например, для детей до 5 лет, но основная масса детей, конечно, ходит по сертификатам. К сожалению, остается категория детей, родители которых не хотят сертификат получать, так как для этого нужно собирать пакет документов и предоставлять паспорт родителя. Сталкиваемся и с другими вариантами непонимании. Например, просят обналичить деньги, если ребенок не ходит – мы, естественно, так не можем. Родители просто еще не привыкли. Всегда, когда вводится какое-то новшество, нужно время. Мы со своими родителями работаем, стараемся все разъяснять.

Но успешные примеры, тем не менее, есть.

- Нам в школе на собрании сказали, о том, что нужно оформить сертификат, - вспоминает Татьяна Мартыненко. – Выдавали тоже в школе, быстро все сделали. Потом осенью мы посмотрели по навигатору кружки и пришли на станцию юных техников – выбрали киностудию. Я пошла с ребенком на первое занятие со всеми документами, номер занесли в базу, и ребенок стал ходить в кружок.

*Опрос проводился на портале IZHLIFE, в голосовании приняло участие 223 человека.

НАПОМНИМ:

По всем вопросам родители могут обращаться в Региональный центр информатизации и оценки качества образования по телефону: 79-77-10

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