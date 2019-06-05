Борьба с борщевиком набирает обороты в Ижевске
Жители Ижевска могут сообщить местах, где растет борщевик Сосновского.
Как сообщает пресс-служба администрации города, это поможет в борьбе с ядовитым растением.
Оставить сообщения о местонахождении борщевика можно ВКонтакте на странице Управления благоустройства. Также, в Ижевске утверждена «дорожная карта» по борьбе с борщевиком на 2019-2023 годы. В рамках этого плана заключен договор с УдГУ для проведения работ по определению мест и площадей произрастания этого сорняка в столице Удмуртии.
Сейчас осуществляется покос борщевика. Горожанам, чтобы ликвидировать опасные участки, необходимо обращаться в Администрацию своего района.
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ИСТОЧНИК KP.RU