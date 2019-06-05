За долги у ижевчанина изъяли машину

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-05T08:39:30+03:00

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В Ижевске в отношении задолжавшего 848 тысяч рублей, пришлось арестовать и изъять имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина в установленные сроки не оплатил свою задолженность. В рамках возбужденных исполнительных производств установлено, что он является собственником земельного участка, здания автомойки, здания литейного цеха, гаража, склада и машины «Cherry Tiggo».

Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, машину принудительно изъяли и отвезли на специализированную стоянку.

Теперь мужчине помимо долга придется оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU