За долги у ижевчанина изъяли машину
В Ижевске в отношении задолжавшего 848 тысяч рублей, пришлось арестовать и изъять имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Мужчина в установленные сроки не оплатил свою задолженность. В рамках возбужденных исполнительных производств установлено, что он является собственником земельного участка, здания автомойки, здания литейного цеха, гаража, склада и машины «Cherry Tiggo».
Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости, машину принудительно изъяли и отвезли на специализированную стоянку.
Теперь мужчине помимо долга придется оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуатора.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Осторожно, борщевик! Как с ним бороться и куда обращаться? Все расскажет "Комсомолка".
- В Ижевске начали устанавливать новые урны. Есть раскладка по районам - где и сколько появится. А как вы думаете, где они нужны в первую очередь?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»