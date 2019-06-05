2019-06-05T13:49:41+03:00
Происшествия

В Удмуртии ищут жителей, которые пострадали от туристического агентства

На данный момент ущерб оценивается в миллион рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии ищут жителей, которые пострадали от действий сотрудника ООО «Алькор», который занимался продажей туристических путевок. С сентября по ноябрь 2018 года заключали договоры с клиентами, но туры не бронировали и не оплачивали. Жители оставались ни с чем.

- Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в конце 2018 года, когда они выяснили, что квитанции, подтверждающие оплату туров, отсутствуют, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

Выявили девять потерпевших. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ВАЖНО!

Если вы пострадали от действий неустановленного лица из числа сотрудников ООО «Алькор», позвоните в дежурную часть УМВД России по г. Ижевску по тел. 02 (102 – со всех мобильных).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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