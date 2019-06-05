Житель Удмуртии обвиняется в убийстве
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Мужчина пришел в дом знакомой с целью выпить. В доме находился потерпевший, который жил с разрешения хозяйки. Узнав, что женщины нет дома, мужчина предложил потерпевшему с ним выпить, на что получил отказ. В связи с этим между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в лицо, - сообщает ведомство.
Мужчина хотел спрятать тело в сарае, в тот момент в дом пришла соседка. Она увидела кровь на одежде обвиняемого и сразу поняла, что произошло. Ей удалось убежать от мужчины, затем она обратилась в полицию.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы. Дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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