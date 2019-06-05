2019-06-05T10:23:55+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в убийстве

Потерпевший отказался выпить с подозреваемым
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина пришел в дом знакомой с целью выпить. В доме находился потерпевший, который жил с разрешения хозяйки. Узнав, что женщины нет дома, мужчина предложил потерпевшему с ним выпить, на что получил отказ. В связи с этим между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в лицо, - сообщает ведомство.

Мужчина хотел спрятать тело в сарае, в тот момент в дом пришла соседка. Она увидела кровь на одежде обвиняемого и сразу поняла, что произошло. Ей удалось убежать от мужчины, затем она обратилась в полицию.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы. Дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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