2019-06-05T13:53:55+03:00
Общество

В Ижевске жители сами восстановили родник, который сломали вандалы

Неизвестные срезали верхнюю часть трубы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/typical_izhevФото: vk.com/typical_izhev
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Во вторник, 4 июня, вандалы сломали источник, который находится в микрорайоне Шунды Ленинского района Ижевска. Отметим, что многие жители не только района, но и города брали оттуда артезианскую воду. Как было сказано в сообщении, ночью неизвестные срезали верхнюю часть трубы в том месте, где крепился шланг для слива воды.

Однако местные жители не стали долго ждать. Мужчины собрались и своими руками починили трубу на радость всем. Сейчас администрация Ленинского района ищет тех, кто совершил акт вандализма.

ВАЖНО!

Если кто-то видел, кто совершил данное деяние или есть другая информация, просим сообщить в администрацию Ленинского района по тел. 41-44-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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